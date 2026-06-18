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Сборная УМВД Комсомольска-на-Амуре победила в турнире по мини-футболу спартакиады «Динамо»

На стадионе «Авангард» прошел матч между командами органов безопасности и правопорядка. В состязании встретились сборные полицейских и пожарных спасателей. Команда УМВД показала лучшее владение мячом и одержала победу. Призеры получили мячи и призы от спортивного общества «Динамо». Источник: полиция Хабаровского края.

На стадионе «Авангард» прошел матч между командами органов безопасности и правопорядка. В состязании встретились сборные полицейских и пожарных спасателей. Команда УМВД показала лучшее владение мячом и одержала победу. Призеры получили мячи и призы от спортивного общества «Динамо». Источник: полиция Хабаровского края.