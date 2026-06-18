Сажать россиян в тюрьму за видео о недостатках в новостройках предложил предприниматель

Владелец строительной компании Николай Амосов выступил с резонансным предложением на форуме недвижимости «Движение» в Сочи: ввести административную и уголовную ответственность за съемку и публикацию видеоматериалов, демонстрирующих недостатки новостроек. В своем заявлении предприниматель посетовал, что сегодня любой клиент, блогер или агент может попасть на строительный объект и опубликовать негативный контент о работе девелоперов. По его словам, блогеры нередко раздувают крупные скандалы из‑за незначительных недочетов, что снижает эффективность рекламных кампаний и наносит ущерб репутации компаний, вложивших средства в продвижение своих объектов. Источник: канал в МАХ Плохие новости gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/22473662728796.mp4