Продажи подержанных китайских авто в России выросли на 40% в мае

В мае 2026 года россияне купили 33,2 тысячи подержанных китайских автомобилей — на 40% больше, чем в аналогичный период 2025-го. Об этом сообщил руководитель «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев в разговоре с ТАСС. Самые популярные бренды с пробегом — Chery (6,2 тыс.), Geely (5,8 тыс.) и Haval (4,9 тыс.). В целом вторичный рынок страны вырос на 4% — до 534 тысяч сделок. Лидируют японские авто (27% рынка), российские (25%), немецкие и корейские (по 13%). По прогнозу эксперта, при стабильном курсе рубля в июне продажи «китайцев» могут вырасти до 35−36 тыс. единиц. Этому способствует активная поддержка трейд-ин сделок со стороны дистрибьюторов китайских брендов.