Агафья Лыкова с помощником отбиваются от наглого медведя

Таёжная отшельница Агафья Лыкова занимается посадкам на огороде. К ней приехал помощник — диакон Георгий Данилов из Оренбургской области. Он отгоняет наглого медведя от заимки.
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Позабыты все обиды.
«Вчера Агафьюшка звонила, всё у неё хорошо», — рассказывает духовный отец Лыковой, иерей Игорь Мыльников. Помощник Агафьи Карповны Георгий, её давний знакомый, приехал на заимку недели три назад.
«Поначалу у них было немало разногласий и претензий друг к другу. Один делал не так, как говорит хозяйка, вторая не принимала помощь», — продолжает Игорь Мыльников.
Прошли годы. За это время у Агафьи сменилось несколько помощников. В начале ноября к ней приехала Валентина. Женщина служила в главном храме Русской православной старообрядческой церкви в Москве — Покровском соборе. Была просфорницей — выпекала хлеб для богослужения (во время приготовления просфор читают молитвы и не отвлекаются ни на что другое). Планировала пожить на заимке до Пасхи. С Агафьей жили мирно, много молились. Но, видимо, сказались суровые условия жизни: нужно было топить печь, на которой готовилась пища, туалет на улице, отсутствие в доме ванны и душа, а также сотовой связи и электричества. Понятно, что для организма это стресс.
Валентина сильно заболела, ей потребовалась помощь врачей. Женщину вывезли, чтобы сразу же доставить в больницу. По весне Лыкова осталась одна.
«Агафья попросила, чтобы к ней приехал диакон Георгий. Оно и понятно: дело к весне, требуются мужские руки. К тому же медведь проснулся — и прямым ходом на заимку. Узнав, что наша отшельница одна, Георгий позвонил мне и поинтересовался, как она там. Я ему сказал, что его ждёт. Он собрался и направился к ней. Отнёсся по-человечески, пожалел старую женщину. Из Хабаровска прилетел в Новосибирск, оттуда в Горно-Алтайск, вертолёт уже ждал его (это делается на деньги меценатов, бюджетные средства не тратятся). Все беспокоились за Агафью, рады помощнику, который будет рядом с таёжной отшельницей. Сейчас у них всё хорошо. Георгий и костры разжигает, и по медной посуде громко бьёт — медведя отваживает», — делится духовный отец Лыковой.
Лыкова приучена к труду.
Сама же Агафья Карповна, жалуясь на наглое поведение косолапого, который «то по косогору пройдётся, то на другом берегу Ерината проходит, фонариком светим, а он в кустах притаился, ничего не боится», аккуратно спросила, надолго ли приехал Георгий. «Как Бог даст, хотелось бы, чтобы жил подольше», — успокоил иерей Игорь Мыльников.
Лето в тайгу приходит поздно. Нынче Агафья Карповна жаловалась на погоду: конец весны — начало лета, а то дожди заливали, даже снег пробрасывал. Сейчас распогодилось, посадили картошку, морковь. Огород, а это порядка тридцати соток на крутом склоне, для Агафьи Карповны (ей в апреле исполнился 81 год) обиходить уже трудновато. Но без него она не может. Приучена к труду с детства.
Участок «Заимка Лыковах» труднодоступный. Дороги до него нет. Добраться можно только вертолётом или по реке Еринат, на берегу которого построено несколько домиков. В одном живёт Агафья Карповна, в другом — диакон Георгий. Место красивейшее. Чистый воздух, убаюкивающее течение горной реки, а какая сочная и яркая зелень!
Таёжная благодать.
Участок «Заимка Лыковых», который назвали по фамилии старообрядев, проживавших на этой территории в устье реки Еринат с 1920-х годов, образован в мае 2001 года в Таштыпском районе. Этот уголок дикой природы практически не исследован. Здесь оптимальные условия для зимовки диких животных, мигрирующих с прилежащих территорий на стыке границ трёх республик (Хакасия, Тыва и Алтай). 19 видов растений включѐны в Красную книгу Республики Хакасия, восемь занесены в Красную книгу РФ.
Из многодетной семьи Лыковых, в которой росли два сына и две дочери, в живых осталась одна Агафья.
Лыковой помогают многие люди. В 2021 году она переехала в новый дом, который для неё построили при поддержке меценатов. Ей привозят продукты и все необходимое.
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