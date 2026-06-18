Агафья Лыкова с помощником отбиваются от наглого медведя

«Агафья попросила, чтобы к ней приехал диакон Георгий. Оно и понятно: дело к весне, требуются мужские руки. К тому же медведь проснулся — и прямым ходом на заимку. Узнав, что наша отшельница одна, Георгий позвонил мне и поинтересовался, как она там. Я ему сказал, что его ждёт. Он собрался и направился к ней. Отнёсся по-человечески, пожалел старую женщину. Из Хабаровска прилетел в Новосибирск, оттуда в Горно-Алтайск, вертолёт уже ждал его (это делается на деньги меценатов, бюджетные средства не тратятся). Все беспокоились за Агафью, рады помощнику, который будет рядом с таёжной отшельницей. Сейчас у них всё хорошо. Георгий и костры разжигает, и по медной посуде громко бьёт — медведя отваживает», — делится духовный отец Лыковой.