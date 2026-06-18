Полицейские задержали 31-летнего курьера мошенников в Нижнем Новгороде

В момент задержания в рюкзаке у курьера обнаружили 1 071 000 рублей, которые он забрал у 53-летнего жителя Балахны. Накануне пособник мошенников получил деньги от жительницы Канавинского района. Возбуждены уголовные дела. Фигурант заключён под стражу.