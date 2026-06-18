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Полицейские задержали 31-летнего курьера мошенников в Нижнем Новгороде

Он забрал деньги у жительницы областного центра и мужчины в Балахне.

Источник: Живем в Нижнем

31-летнего мужчину, который забирал деньги у обманутых мошенниками нижегородцев, задержали в областном центре. Его подозревают в девяти эпизодах преступной деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Доверчивые граждане передавали мужчине крупные суммы после общения с аферистами в мессенджере. Злоумышленники убеждали своих жертв отменить сомнительные операции, представляясь сотрудниками различных структур.

В момент задержания в рюкзаке у курьера обнаружили 1 071 000 рублей, которые он забрал у 53-летнего жителя Балахны. Накануне пособник мошенников получил деньги от жительницы Канавинского района. Возбуждены уголовные дела. Фигурант заключён под стражу.

Ранее мы писали, что жительница Заволжья лишилась 1 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.