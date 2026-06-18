Красноярцев приглашают на «Музыкальную пятницу» с духовым оркестром на Центральной набережной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 июня на Центральной набережной состоится «Музыкальная пятница» с участием Красноярского духового оркестра. Начало концерта — в 19:00.
Для гостей выступят солисты оркестра Валентина Ермакова и Александр Белопашинцев, а также художественный руководитель и дирижер Петр Казимир. Яркие музыкальные номера представит и Андрей Бабуридзе.
Концерт пройдет под открытым небом на берегу Енисея. В программе — популярные мелодии, живая музыка и танцевальные композиции.
Организаторы приглашают горожан провести вечер пятницы на набережной и насладиться летней атмосферой.
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