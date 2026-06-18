Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев приглашают на «Музыкальную пятницу» с духовым оркестром на Центральной набережной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 июня на Центральной набережной состоится «Музыкальная пятница» с участием Красноярского духового оркестра. Начало концерта — в 19:00.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 июня на Центральной набережной состоится «Музыкальная пятница» с участием Красноярского духового оркестра. Начало концерта — в 19:00.

Для гостей выступят солисты оркестра Валентина Ермакова и Александр Белопашинцев, а также художественный руководитель и дирижер Петр Казимир. Яркие музыкальные номера представит и Андрей Бабуридзе.

Концерт пройдет под открытым небом на берегу Енисея. В программе — популярные мелодии, живая музыка и танцевальные композиции.

Организаторы приглашают горожан провести вечер пятницы на набережной и насладиться летней атмосферой.

6+