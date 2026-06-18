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Волгоградский СК начал проверку после гибели двух человек в пожаре

По предварительным данным, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следствие будет разбираться в причинах пожара, который случился в посёлке Заволжском Палласовского района утром 17 июня. На месте трагедии были обнаружены тела двух погибших. Выяснилось, что это были хозяин дома и его сожительница.

«По предварительным данным, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Видимых повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере гибели людей, на их телах не обнаружено», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.

Волгоградцев просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее жители Дубовки сняли на видео пожар в заброшенном здании детской больницы. По мнению горожан, его ещё вполне можно было бы использовать.