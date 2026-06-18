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Astana Hub запускает республиканский IT Quest

В Казахстане продолжаются мероприятия Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Источник: Деловой Казахстан

Astana Hub объявил о запуске республиканского IT Quest — интерактивного онлайн-квеста, посвященного современным технологиям, искусственному интеллекту, стартапам и цифровым навыкам, передает DKNews.kz.

Участникам предстоит пройти серию заданий, проверить свои знания в сфере IT и побороться за призы в мобильном приложении Astana Hub.

Участников ждут викторины, шифры и digital-загадки.

IT Quest объединяет образовательный и игровой форматы.

В программу квеста вошли:

вопросы по технологиям и искусственному интеллекту; задания о стартапах и экосистеме Astana Hub; цифровые головоломки; логические задачи; поиск ошибок и багов; задания на внимательность и аналитическое мышление.

Организаторы отмечают, что конкурс рассчитан как на тех, кто уже интересуется IT, так и на участников, которые только начинают знакомство с цифровым миром.

Квест пройдет в два этапа.

IT Quest разделен на два последовательных этапа.

Первый этап продлится:

со 2 по 30 июня.

В этот период участникам предстоит пройти тематическую викторину по направлениям:

IT; искусственный интеллект; стартапы; образовательные программы; экосистема Astana Hub.

Кроме того, задания будут включать элементы логики и анализа информации.

Второй этап состоится:

с 1 по 15 июля.

На этом этапе участникам необходимо будет внимательно просмотреть специальный видеоролик и ответить на вопросы по его содержанию.

Победителя определят по количеству набранных баллов.

За выполнение заданий пользователи будут получать специальные баллы:

Social Coins; XP.

Полученные очки будут влиять на позицию участника в общем рейтинге.

Победителем станет участник, набравший наибольшее количество XP.

Если несколько человек покажут одинаковый результат, преимущество получит тот, кто завершил задания раньше остальных.

Как принять участие.

Для участия необходимо:

скачать мобильное приложение Astana Hub для iOS или Android; зарегистрироваться в IT Quest; выполнять задания самостоятельно.

Организаторы подчеркивают, что один участник может использовать только один аккаунт.

Создание нескольких учетных записей запрещено правилами конкурса.

Для подготовки к прохождению квеста пользователям также будут доступны обучающие материалы.

В подобных квестах уже участвовали тысячи казахстанцев.

IT Quest продолжает серию образовательных проектов Astana Hub, направленных на популяризацию технологий и искусственного интеллекта.

Ранее инновационный кластер уже проводил аналогичные тематические квесты по всему Казахстану.

По данным организаторов:

в них приняли участие около 6 тысяч человек; победители получили ценные призы; проект охватил жителей всех регионов страны.

Новый конкурс станет продолжением этой инициативы и позволит участникам в игровой форме расширить знания о современных технологиях.

Зачем это нужно.

Сегодня цифровые навыки становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности на рынке труда. Поэтому подобные образовательные проекты помогают молодежи и всем заинтересованным пользователям лучше ориентироваться в мире технологий, искусственного интеллекта и инноваций.

IT Quest сочетает обучение и игровой формат, что делает процесс получения новых знаний более доступным и увлекательным. Организаторы рассчитывают, что конкурс поможет привлечь еще больше казахстанцев к изучению IT-сферы и развитию цифровых компетенций.