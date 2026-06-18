Astana Hub запускает республиканский IT Quest

Astana Hub объявил о запуске республиканского IT Quest — интерактивного онлайн-квеста, посвященного современным технологиям, искусственному интеллекту, стартапам и цифровым навыкам, передает DKNews.kz.
Участникам предстоит пройти серию заданий, проверить свои знания в сфере IT и побороться за призы в мобильном приложении Astana Hub.
Участников ждут викторины, шифры и digital-загадки.
IT Quest объединяет образовательный и игровой форматы.
В программу квеста вошли:
вопросы по технологиям и искусственному интеллекту; задания о стартапах и экосистеме Astana Hub; цифровые головоломки; логические задачи; поиск ошибок и багов; задания на внимательность и аналитическое мышление.
Организаторы отмечают, что конкурс рассчитан как на тех, кто уже интересуется IT, так и на участников, которые только начинают знакомство с цифровым миром.
Квест пройдет в два этапа.
IT Quest разделен на два последовательных этапа.
Первый этап продлится:
со 2 по 30 июня.
В этот период участникам предстоит пройти тематическую викторину по направлениям:
IT; искусственный интеллект; стартапы; образовательные программы; экосистема Astana Hub.
Кроме того, задания будут включать элементы логики и анализа информации.
Второй этап состоится:
с 1 по 15 июля.
На этом этапе участникам необходимо будет внимательно просмотреть специальный видеоролик и ответить на вопросы по его содержанию.
Победителя определят по количеству набранных баллов.
За выполнение заданий пользователи будут получать специальные баллы:
Social Coins; XP.
Полученные очки будут влиять на позицию участника в общем рейтинге.
Победителем станет участник, набравший наибольшее количество XP.
Если несколько человек покажут одинаковый результат, преимущество получит тот, кто завершил задания раньше остальных.
Как принять участие.
Для участия необходимо:
скачать мобильное приложение Astana Hub для iOS или Android; зарегистрироваться в IT Quest; выполнять задания самостоятельно.
Организаторы подчеркивают, что один участник может использовать только один аккаунт.
Создание нескольких учетных записей запрещено правилами конкурса.
Для подготовки к прохождению квеста пользователям также будут доступны обучающие материалы.
В подобных квестах уже участвовали тысячи казахстанцев.
IT Quest продолжает серию образовательных проектов Astana Hub, направленных на популяризацию технологий и искусственного интеллекта.
Ранее инновационный кластер уже проводил аналогичные тематические квесты по всему Казахстану.
По данным организаторов:
в них приняли участие около 6 тысяч человек; победители получили ценные призы; проект охватил жителей всех регионов страны.
Новый конкурс станет продолжением этой инициативы и позволит участникам в игровой форме расширить знания о современных технологиях.
Зачем это нужно.
Сегодня цифровые навыки становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности на рынке труда. Поэтому подобные образовательные проекты помогают молодежи и всем заинтересованным пользователям лучше ориентироваться в мире технологий, искусственного интеллекта и инноваций.
IT Quest сочетает обучение и игровой формат, что делает процесс получения новых знаний более доступным и увлекательным. Организаторы рассчитывают, что конкурс поможет привлечь еще больше казахстанцев к изучению IT-сферы и развитию цифровых компетенций.