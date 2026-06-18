Движение некоторых электричек в Крыму приостановлено

«Движение пригородных поездов на участке Нижнегорская — Краснофлотская приостановлено по техническим причинам. На данном участке для пассажиров пригородных поездов организован подвоз автобусами», — говорится в сообщении.
В ЮППК отметили, что о возобновлении движения проинформируют дополнительно.
Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение пассажирских поездов. В связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь-Москва отправлением 18 июня.
Напомним, в график движения крымских поездов «Таврия» внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.