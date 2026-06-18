Ученые из Челябинской области создадут автономную систему доставки дронами

«Главная причина кроется в “слепоте” современных дронов. Точность позиционирования по стандартному сигналу GPS может достигать погрешности до 300 метров. Для задачи доставки посылки в конкретный почтомат этого недостаточно: нужна точность вплоть до сантиметров. Кроме того, GPS предоставляет лишь плоскую двухмерную карту местности. Дрон видит город как схему сверху, но не знает высоты зданий, не видит внезапно возникших препятствий: строительных кранов, вышек, натянутых сеток или даже открытого балкона с торчащей лыжной палкой. Подниматься выше 130 метров дроны не могут по закону, а маневрировать на низкой высоте, не имея “глаз”, слишком опасно», — отметил профессор кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ Евгений Соломин.