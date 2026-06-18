Ученые из Челябинской области создадут автономную систему доставки дронами

Группа ученых Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) работает над созданием полностью автоматизированного комплекса для доставки почтовых отправлений с помощью беспилотников. Исследования соответствуют целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
На сегодняшний день всеми дронами-доставщиками управляют операторы. Попытки внедрить полностью автоматическую систему, например, в США, пока безуспешны. Подобных серийных разработок в мире нет.
«Главная причина кроется в “слепоте” современных дронов. Точность позиционирования по стандартному сигналу GPS может достигать погрешности до 300 метров. Для задачи доставки посылки в конкретный почтомат этого недостаточно: нужна точность вплоть до сантиметров. Кроме того, GPS предоставляет лишь плоскую двухмерную карту местности. Дрон видит город как схему сверху, но не знает высоты зданий, не видит внезапно возникших препятствий: строительных кранов, вышек, натянутых сеток или даже открытого балкона с торчащей лыжной палкой. Подниматься выше 130 метров дроны не могут по закону, а маневрировать на низкой высоте, не имея “глаз”, слишком опасно», — отметил профессор кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ Евгений Соломин.
Исследователи уже научились симулировать полет на компьютере, где специальный контроллер дрона передает данные на центральный компьютер. Сейчас коллектив работает над созданием алгоритмов, которые позволят беспилотнику видеть трехмерное пространство.
«Одно из решений — построение 3D-карт местности по маршруту. Мы можем просто измерить все здания на пути и проложить дорогу напрямую, без лишних облетов. Тем более, в Челябинске мало небоскребов, на высоте 110 метров препятствий практически нет. Второй этап — насыщение дрона сенсорами (искусственное зрение, датчики расстояния, высотомеры), чтобы он мог огибать неучтенные препятствия. Главная инженерная дилемма здесь — найти оптимум между весом оборудования и полезной нагрузкой», — пояснил Евгений Соломин.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.