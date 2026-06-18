Ремонт Невского проспекта от площади Восстания стартует 28 июня

В Адмиралтейском, Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах Петербурга завершили дорожные ремонты. Специалисты обновили объекты улично-дорожной сети общей протяженностью около 10 километров и уложили новое асфальтовое покрытие на площади более 150 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Дальше на очереди ремонт Невского проспекта.