Названо самое трудное слово на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщил, что самым сложным словом для сдававших экзамен в этом году стало «преддверие». Его слова приводит РБК.
«В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово “преддверие”. То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: “в преддверии праздников”, “в преддверии юбилеев”, “в преддверии выходных дней”», — заявил Дощинский журналистам.
«В преддверии» является производным предлогом и преимущественно употребляется с родительным падежом: «в преддверии чего-либо». Оно обозначает время, непосредственно предшествующее событию. «Преддверие» — существительное, используемое в значении «начальный этап, предшествующий какому-либо событию».
На пресс-конференции, посвященной предварительным итогам ЕГЭ, Дощинский также отметил, что средний балл по русскому языку в текущем году вырос до 63,06 (в 2025 году он составлял 60,68). По его данным, количество участников экзамена увеличилось с 638 тыс. почти до 662 тыс. человек.
Максимальный результат в 100 баллов получили 108 тыс. участников, что составляет 16% от общего числа (в 2025 году — 13%). Доля не преодолевших минимальный порог осталась на уровне прошлого года — 1,19%, а не набравших минимума для поступления в вуз — 3,8%.
Основной период ЕГЭ в России начался 1 июня и продлится до 19 июня. Экзамен по русскому языку прошел 4 июня. Его продолжительность составляет три с половиной часа, работа включает 27 заданий, разделенных на две части. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием — не менее 70. Результаты ЕГЭ по русскому языку являются обязательными при поступлении на любую программу бакалавриата. Минимальный порог, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.