Названо самое трудное слово на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

Основной период ЕГЭ в России начался 1 июня и продлится до 19 июня. Экзамен по русскому языку прошел 4 июня. Его продолжительность составляет три с половиной часа, работа включает 27 заданий, разделенных на две части. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием — не менее 70. Результаты ЕГЭ по русскому языку являются обязательными при поступлении на любую программу бакалавриата. Минимальный порог, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.