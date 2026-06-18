Медицинский университет Астана назовут в честь ученого Торегельды Шарманова — Токаев

«Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий. Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля». Касым-Жомарт Токаев.