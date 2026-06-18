Медицинский университет Астана назовут в честь ученого Торегельды Шарманова — Токаев

По словам президента, последовательная модернизация системы медицинского образования имеет «стратегическое значение для будущего страны и сохранения здоровья нации».
«Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий. Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля». Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства считает «важным поддержать дальнейшее укрепление ведущих медицинских вузов страны, которые стали кузницей кадров новой формации».
Также президент приветствовал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным вузам.
«Одним из признанных субъектов отечественной высшей школы стал “Медицинский университет Астана”, успешно развивающий цифровое здравоохранение и биомедицину. С учетом очевидных достижений данного вуза, он, по мнению правительства, заслуживает присуждения самого высокого статуса — Национального. Поддерживаю данное предложение». Касым-Жомарт Токаев.
Будет также уместно и символично, как отметил глава государства, дать столичному университету имя выдающегося ученого и родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины, обладателя высшей степени отличия — звания Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова.
«Поддерживаю инициативу правительства и медицинской общественности назвать Карагандинский медицинский университет именем его основателя и многолетнего руководителя Петра Моисеевича Поспелова. В преддверии 125-летнего юбилея этого легендарного организатора знаменитой карагандинской медицинской школы такое решение станет актом подлинной исторической справедливости». Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент рассказал о поэтапном повышении зарплат медработников.