Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медицинский университет Астана назовут в честь ученого Торегельды Шарманова — Токаев

Выступая 18 июня 2026 года в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о модернизации системы медицинского образования, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По словам президента, последовательная модернизация системы медицинского образования имеет «стратегическое значение для будущего страны и сохранения здоровья нации».

«Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий. Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля». Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает «важным поддержать дальнейшее укрепление ведущих медицинских вузов страны, которые стали кузницей кадров новой формации».

Также президент приветствовал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным вузам.

«Одним из признанных субъектов отечественной высшей школы стал “Медицинский университет Астана”, успешно развивающий цифровое здравоохранение и биомедицину. С учетом очевидных достижений данного вуза, он, по мнению правительства, заслуживает присуждения самого высокого статуса — Национального. Поддерживаю данное предложение». Касым-Жомарт Токаев.

Будет также уместно и символично, как отметил глава государства, дать столичному университету имя выдающегося ученого и родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины, обладателя высшей степени отличия — звания Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова.

«Поддерживаю инициативу правительства и медицинской общественности назвать Карагандинский медицинский университет именем его основателя и многолетнего руководителя Петра Моисеевича Поспелова. В преддверии 125-летнего юбилея этого легендарного организатора знаменитой карагандинской медицинской школы такое решение станет актом подлинной исторической справедливости». Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент рассказал о поэтапном повышении зарплат медработников.