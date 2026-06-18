В Хабаровском крае ремонт дороги к Матвеевскому шоссе завершится раньше срока

Участок дороги к Матвеевскому шоссе в Хабаровском крае сдадут на месяц раньше запланированного срока. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Протяжённость обновляемого участка — 1 км. В ходе работ дорожники восстановили систему водоотвода, укрепили обочины, устранили пучины путём замены почти 3,5 куб. м грунта. Отдельное внимание уделено обустройству пешеходных зон: уровень тротуаров подняли и создали удобные съезды, обеспечивающие доступность для маломобильных групп населения и родителей с детскими колясками.
На текущем этапе подрядчик приступил к укладке асфальтового покрытия. Процесс включает последовательную укладку двух выравнивающих слоёв и финального верхнего слоя. Контроль качества осуществляет лаборатория КГКУ «Хабаровскуправавтодор» — пробы асфальта отобраны, идёт анализ.
Общая стоимость ремонта участка — 45 млн рублей. По нацпроекту в Хабаровском крае планируется обновить более 140 км дорог регионального и муниципального значения. Финансирование в размере свыше 6 млрд рублей поступает из краевого и федерального бюджетов.
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