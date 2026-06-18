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В Прикамье за первые четыре месяца года ввод жилья сократился на 18,2%

В январе — мае 2026 года на территории Пермского края организациями и индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 7749 квартир общей площадью 646,8 тыс. кв. м, что составило 81,8% к вводу жилья в январе — мае 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Источник: Коммерсантъ

В январе — мае 2026 года на территории Пермского края организациями и индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 7749 квартир общей площадью 646,8 тыс. кв. м, что составило 81,8% к вводу жилья в январе — мае 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками введено в действие 448 тыс. кв. м, что на 15,5% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В январе — мае 2026 года на территории Пермского края застройщиками было введено в эксплуатацию 137 единиц нежилых зданий общей площадью 193 278 кв. м.