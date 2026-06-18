В Прикамье за первые четыре месяца года ввод жилья сократился на 18,2%

В январе — мае 2026 года на территории Пермского края организациями и индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 7749 квартир общей площадью 646,8 тыс. кв. м, что составило 81,8% к вводу жилья в январе — мае 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.