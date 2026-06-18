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В Хабаровске сделали остановку 124 попугая по пути в ЕАО

Пернатые путешественники сделали остановку в аэропорту Хабаровска.

В Хабаровске сотрудники аэропорта встретили необычных пассажиров — крупную партию попугаев, прибывших авиарейсом из Москвы, сообщает Международный аэропорт Хабаровск.

Пернатые путешественники проделали большой путь через несколько регионов страны. Сначала птиц отправили из Республики Адыгея в Краснодар, затем самолётом доставили в Москву, а оттуда — в Хабаровск.

В составе необычной делегации оказались 120 волнистых попугайчиков и четыре попугая вида какарик. После остановки в краевой столице птицы продолжили путешествие в Еврейскую автономную область.

Как отметили в аэропорту, день на грузовом терминале выдался особенно шумным: десятки пернатых пассажиров громко заявили о своём прибытии сразу после разгрузки.

Сотрудники аэропорта поделились кадрами с грузового склада, где временно разместили необычных гостей перед отправкой к месту назначения.