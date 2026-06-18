В Хабаровске сделали остановку 124 попугая по пути в ЕАО

В Хабаровске сотрудники аэропорта встретили необычных пассажиров — крупную партию попугаев, прибывших авиарейсом из Москвы, сообщает Международный аэропорт Хабаровск.
Пернатые путешественники проделали большой путь через несколько регионов страны. Сначала птиц отправили из Республики Адыгея в Краснодар, затем самолётом доставили в Москву, а оттуда — в Хабаровск.
В составе необычной делегации оказались 120 волнистых попугайчиков и четыре попугая вида какарик. После остановки в краевой столице птицы продолжили путешествие в Еврейскую автономную область.
Как отметили в аэропорту, день на грузовом терминале выдался особенно шумным: десятки пернатых пассажиров громко заявили о своём прибытии сразу после разгрузки.
Сотрудники аэропорта поделились кадрами с грузового склада, где временно разместили необычных гостей перед отправкой к месту назначения.