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Дениса Исмагилова зампредом нижегородского правительства

В новой должности чиновник займётся координацией государственного и муниципального контроля, а также будет осуществлять надзор за работой госжилинспекции и инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и иной техники.

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило Дениса Исмагилова в должности заместителя председателя регионального правительства. Решение приняли 18 июня на пленарном заседании — депутаты отдали за кандидатуру единогласные голоса.

Представляя нового зампреда, губернатор Глеб Никитин отметил его высокий профессионализм, скрупулёзность и компетентность. Ранее, в начале июня, глава региона назначил Исмагилова исполняющим обязанности зампреда.

В новой должности чиновник займётся координацией государственного и муниципального контроля, а также будет осуществлять надзор за работой госжилинспекции и инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и иной техники.

Напомним, что пост министра экономического развития занял Александр Соловьёв, прежде занимавший позицию первого заместителя.