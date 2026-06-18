Дениса Исмагилова зампредом нижегородского правительства

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило Дениса Исмагилова в должности заместителя председателя регионального правительства. Решение приняли 18 июня на пленарном заседании — депутаты отдали за кандидатуру единогласные голоса.
Представляя нового зампреда, губернатор Глеб Никитин отметил его высокий профессионализм, скрупулёзность и компетентность. Ранее, в начале июня, глава региона назначил Исмагилова исполняющим обязанности зампреда.
В новой должности чиновник займётся координацией государственного и муниципального контроля, а также будет осуществлять надзор за работой госжилинспекции и инспекции по контролю за техническим состоянием самоходных машин и иной техники.
Напомним, что пост министра экономического развития занял Александр Соловьёв, прежде занимавший позицию первого заместителя.