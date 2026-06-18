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Новая дорога в Нижнем Новгороде сократила путь к СНТ на 15 км

Дорога в Канавинском районе соединила три садовых товарищества.

Источник: Комсомольская правда

Новая дорога в Канавинском районе Нижнего Новгорода сократила путь к СНТ на 15 км. Она соединила садовые товарищества «Ясная поляна», «Вагонник» и «Железнодорожник» и стала продолжением дороги до товарищества «50 лет Октября». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

До ремонта садовые товарищества соединяла грунтовая дорога, по которой добраться до участков было сложно, особенно во время дождей. Поэтому жителям приходилось следовать в объезд, что увеличивало время в пути в 2−3 раза.

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» подрядчик на самом сложном участке дороги уложил новое асфальтобетонное покрытие площадью 450 кв метров. На других участках появилось покрытие из черного щебня, его протяженность превысила 1,5 км.

Ранее сообщалось о том, что новую жёлтую сетку нанесли на перекрёстке улиц Ильинской и Малой Покровской — неподалёку от Дома бракосочетания. «Вафельница» предписывает автомобилистам не задерживаться на этом участке дольше пяти секунд, если машина мешает поперечному движению. Исключение — повороты направо или налево.

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