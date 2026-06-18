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На трассе «Ростов — Ставрополь» погиб водитель легкового автомобиля

На автодороге «Ростов — Ставрополь» в Песчанокопском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

На автодороге «Ростов — Ставрополь» в Песчанокопском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Предварительно, 75-летний водитель ВАЗ-21074 не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ с полуприцепом.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.