В Калининграде больше половины жителей спокойно смотрят на развитие ИИ — исследование

Чем выше доход, тем меньше страха. Среди горожан с зарплатой до 100 тысяч рублей ИИ не опасаются 47%, а среди тех, кто получает от 150 тысяч, — уже 60%. Главные тревоги связаны с заменой человека, потерей рабочих мест, мошенничеством, утечками данных, ошибками алгоритмов и возможным вредом для творчества и культуры.