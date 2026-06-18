Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде больше половины жителей спокойно смотрят на развитие ИИ — исследование

Сильнее всего тревожатся дизайнеры, маркетологи и возрастные горожане.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 52% экономически активных горожан заявили, что не боятся развития искусственного интеллекта. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном в четверг, 18 июня.

Опасения испытывают 16% опрошенных. Новые технологии не тревожат 63% мужчин и 41% женщин. С возрастом настороженность растёт: до 35 лет нейросетей опасаются 11% респондентов, после 45 — 19%.

Чем выше доход, тем меньше страха. Среди горожан с зарплатой до 100 тысяч рублей ИИ не опасаются 47%, а среди тех, кто получает от 150 тысяч, — уже 60%. Главные тревоги связаны с заменой человека, потерей рабочих мест, мошенничеством, утечками данных, ошибками алгоритмов и возможным вредом для творчества и культуры.

Спокойнее всего к развитию искусственного интеллекта относятся пиарщики — 82% не испытывают тревоги. У разработчиков показатель составил 80%, у главных бухгалтеров и учителей — по 70%. Дизайнеры и маркетологи реагируют острее: каждый четвёртый признался, что развитие нейросетей его беспокоит.

Исследование проводили с 18 мая по 4 июня 2026 года.

Владимир Путин рассказал, в каких сферах искусственный интеллект может заменить человека, и призвал не допускать разделения страны на интеллектуальные элиты и тех, кто «только умеет нажимать на кнопки».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше