Во Владимирской области начался ремонт на дороге Суздаль — Гаврилов Посад

Ремонт участка дороги Суздаль — Гаврилов Посад стартовал в Суздальском округе Владимирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Работы проводят на проезжей части протяженностью 5 км. Специалисты уже укладывают выравнивающий слой асфальта. Также им предстоит укрепить обочины.
Автомобильная дорога Суздаль — Гаврилов Посад имеет небольшую протяженность — 10 км. Но эта магистраль является востребованной и важной, так как связывает Владимирскую область с Ивановской.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.