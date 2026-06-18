В Красноярском крае 16-летнего молодого отца осудили за нетрезвую езду без прав

В Каратузском муниципальном округе суд вынес приговор в отношении 16-летнего молодого человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, подростка признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Житель села Черемушка обучался только в 9 классе, но к своим 16 годам успел сделать многое: стать молодым отцом, купить подержанный автомобиль ВАЗ и дважды попасть в поле зрения правоохранителей за нетрезвую езду. Впервые за езду подшофе его оштрафовали весной текущего года. А спустя всего две недели он, находясь с сожительницей в соседнем селе у родственников, выпил и поехал домой. Машину без госномеров заметили сотрудники ДПС, требование об остановке юноша проигнорировал и попытался скрыться. Но долго погоня не продлилась. Освидетельствование показало 0,474 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Выяснилось, что водительских прав подросток никогда не получал, обучение в автошколе не проходил, а штраф в размере 45 тысяч рублей за предыдущую пьяную поездку и не оплатил. Вину он полностью признал. Суд назначил юноше 120 часов обязательных работ, а также запрет на управление транспортными средствами на 2 года. Автомобиль конфискован в доход государства.