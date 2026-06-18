Одностороннее движение вводится еще на трех улицах в Алматы

Так, одностороннее движение вводится по проспекту Достык на участке от улицы Гоголя до проспекта Жибек Жолы в северном направлении, а также по улице Зенкова на участке от Макатаева до Гоголя в южном направлении.
Кроме того, как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, одностороннее движение уже организовано в Ауэзовском районе по улице Атамекен в микрорайоне Атамекен на участке от дома № 103 до дома № 108 в южном направлении.
Ожидается, что такие меры помогут снизить транспортную нагрузку, повысить пропускную способность улично-дорожной сети и сократить количество конфликтных ситуаций на дорогах.
Также в акимате добавили, что изменения были приняты не только с учетом анализа текущей транспортной ситуации, но и по обращениям жителей данного района.
Отмечается, что одностороннее движение вводится в пилотном режиме. Будет проводиться мониторинг эффективности, после чего будут приняты дальнейшие решения.