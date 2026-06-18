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Одностороннее движение вводится еще на трех улицах в Алматы

Одностороннее движение вводят на участках проспекта Достык, а также улиц Зенкова и Атамекен с 18 июня. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Так, одностороннее движение вводится по проспекту Достык на участке от улицы Гоголя до проспекта Жибек Жолы в северном направлении, а также по улице Зенкова на участке от Макатаева до Гоголя в южном направлении.

Кроме того, как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, одностороннее движение уже организовано в Ауэзовском районе по улице Атамекен в микрорайоне Атамекен на участке от дома № 103 до дома № 108 в южном направлении.

Ожидается, что такие меры помогут снизить транспортную нагрузку, повысить пропускную способность улично-дорожной сети и сократить количество конфликтных ситуаций на дорогах.

Также в акимате добавили, что изменения были приняты не только с учетом анализа текущей транспортной ситуации, но и по обращениям жителей данного района.

Отмечается, что одностороннее движение вводится в пилотном режиме. Будет проводиться мониторинг эффективности, после чего будут приняты дальнейшие решения.