Девять врачей за одним столом: история калининградской династии медиков

Кузьменко Владимир Сергеевич — заслуженный врач РФ с 2005 года, к. м. н., ветеран труда. С 1974 года работал в Краснознаменской ЦРБ, затем в областной больнице, госпитале Балтфлота. Зам. главного врача с 1990 по 2008 год. Скончался в 2008 году. Кузьменко Галина Геннадьевна — ветеран труда. В 2004 году получила диплом «Человек года» в номинации «Мастер». С 1974 года работала в Краснознаменской ЦРБ, затем в ОРД № 1, Больнице рыбаков, центре эндовизионной хирургии, коммерческих медцентрах. Кузьменко Наталья Владимировна — с 1998 года работает в областной больнице, диагност УЗИ и МРТ. Кузьменко Андрей Владимирович — с 2002 года работает в областной больнице врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Кузьменко Татьяна Леонидовна — с 2002 года работает дерматологом-косметологом в коммерческом центре медицинской косметологии. Кузьменко Павел Сергеевич — учится в клинической ординатуре, работает в областном онкоцентре врачём-стажёром онкологом. Кузьменко Вероника Андреевна — студентка пятого курса медицинского факультета БФУ им. Канта. Кузьменко Владислав Андреевич — ученик 11 класса (с медицинским уклоном) лицея № 23. Кузьменко Артём Сергеевич — ученик 9 класса (с медицинским уклоном) лицея № 23.