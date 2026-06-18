3000 кг вещей собрали участники акции «Зелёный лук» на благотворительность и переработку по всей стране

Один из модных показов перебатонных вещей прошел в Ростове-на-Дону.
Сбер провел масштабную экологическую акцию «Зелёный лук», которая превратилась в настоящий фестиваль осознанного потребления. В Ростовской области проект реализован в сотрудничестве с благотворительным фондом «Надежда» и стал одним из самых ярких этапов всероссийской акции.
Всего по стране к акции «Зелёный лук» присоединились 43 партнерские организации в 11 городах страны и более 8000 сотрудников банка. Вместе удалось собрать свыше 3000 кг (более 12 000 единиц) одежды, текстиля и других вещей — их направили на благотворительную помощь нуждающимся или переработку.
В Ростове-на-Дону экоакция стартовала в офисе Юго-Западного банка. Сотрудники Сбера обменивались растениями, сдавали одежду на благотворительность и по-новому оценили свой гардероб на лекции профессионального стилиста.
Главным событием для донской столицы стал модный показ, который прошел в июне при участии детей с особенностями развития — подопечных фонда «Надежда». Ребята выступили не только моделями, но и полноценными дизайнерами. В течение нескольких недель на мастер-классах юные таланты осваивали искусство апсайклинга и создавали уникальные образы из старых вещей. На подиуме зрители увидели настоящую палитру культур и стилей — от ярких национальных донских костюмов до современных коллекций, выполненных из переработанных материалов. Для многих ребят это стало первым выходом на профессиональный подиум и открытием новых творческих горизонтов.
Всего в рамках «Зелёного лука» по всей стране прошло более 100 активностей, включая благотворительные ярмарки, свопы (обмен одеждой, книгами и растениями), лекции стилистов и эко-перформансы. В Волгограде художники рисовали на холстах из вторсырья, в Мурманске представили экомультфильм, а модные показы, помимо Ростова-на-Дону, прошли также в Екатеринбурге и Иркутске.
Марина Булова, Вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка:
«В первом “Зелёном луке” участвовали всего 300 человек, а теперь он превратился во всероссийское корпоративное движение и объединил более 8000 сотрудников и 43 партнёрские организации в 11 городах страны — от Москвы до Владивостока. Акция наглядно показала, что осознанное потребление может быть модным, творческим и увлекать даже тех, кто раньше не интересовался экологией».
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Поддержка волонтерства и социальной активности — это часть корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития Сбера. В Ростовской области мы поддерживаем разные направления доброльчества, но с особым трепетом относимся к инклюзивным проектам, в которых участвуют дети с особенностями здоровья. Мы создаем для них пространство для творчества, общения и развития. Переработка старых вещей в что-то новое и уникальное — не первый опыт для нас. В прошлом году из старых джинсовых вещей мы сшили уютные и тёплые лежанки для кошек и собак. Тогда эстафету добра приняла инклюзивная мастерская “Лаванда”, а готовые лежанки мы передали обществу бездомных животных “Шанс”. Такие добрые инициативы явяются примером эффективного взаимодействия бизнеса, некоммерческого сектора и социального предпринимательства. И реализуется по сей день».
Источник: пресс-служба Сбербанка.