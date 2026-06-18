3000 кг вещей собрали участники акции «Зелёный лук» на благотворительность и переработку по всей стране

«Поддержка волонтерства и социальной активности — это часть корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития Сбера. В Ростовской области мы поддерживаем разные направления доброльчества, но с особым трепетом относимся к инклюзивным проектам, в которых участвуют дети с особенностями здоровья. Мы создаем для них пространство для творчества, общения и развития. Переработка старых вещей в что-то новое и уникальное — не первый опыт для нас. В прошлом году из старых джинсовых вещей мы сшили уютные и тёплые лежанки для кошек и собак. Тогда эстафету добра приняла инклюзивная мастерская “Лаванда”, а готовые лежанки мы передали обществу бездомных животных “Шанс”. Такие добрые инициативы явяются примером эффективного взаимодействия бизнеса, некоммерческого сектора и социального предпринимательства. И реализуется по сей день».