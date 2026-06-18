Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года с улиц Калининграда вывезли 50 брошенных автомобилей

Их утилизируют, отходы перерабатывают.

Источник: Комсомольская правда

За 2026 год с улиц Калининграда вывезено 50 брошенных автомобилей, 35 из них уже утилизированы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что основная масса техники — обычный хлам, восстановить который дороже, чем купить новое авто.

Машины держат на спецстоянке, проходят суды, ищут владельца. Если последний не хочет забирать авто, не намерен возмещать расходы на эвакуацию и хранение, машину направляют на утилизацию.

На выходе получается 500−600 килограммов ценного металла, деньги от продажи которого уходят в бюджет. Также — пластиковые бамперы, панели, сиденья, стекла и фары, которые перерабатывают в Калининграде.

«Если лом чермета затем вывозится за пределы региона, то пластик и стекло калининградские производители превращают, например, в террасную доску, тротуарную плитку и многие другие изделия, полезные в хозяйстве», — прокомментировали в мэрии.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше