Житель Красноярского края незаконно получил 2 млн рублей на детей, живущих за границей

Преступление выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. Установлено, что мужчина путем предоставления недостоверных сведений с 2022 по 2025 год получал ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием несовершеннолетних детей. Согласно закону, такие выплаты положены в качестве меры социальной поддержки нуждающихся семей, при этом дети должны являться гражданами России и постоянно проживать на ее территории. Но, как выяснилось, жена и дети кежемца с 2020 года живут за пределами страны.