Житель Красноярского края незаконно получил 2 млн рублей на детей, живущих за границей

В Красноярском крае 36-летнего жителя Кежемского округа признали виновным в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере.
Преступление выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. Установлено, что мужчина путем предоставления недостоверных сведений с 2022 по 2025 год получал ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием несовершеннолетних детей. Согласно закону, такие выплаты положены в качестве меры социальной поддержки нуждающихся семей, при этом дети должны являться гражданами России и постоянно проживать на ее территории. Но, как выяснилось, жена и дети кежемца с 2020 года живут за пределами страны.
«В результате незаконных действий мужчина совершил хищение бюджетных денежных средств, выплаченных ему в качестве мер социальной поддержки. Отделению фонда пенсионного и социального страхования по Красноярскому краю причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей», — рассказали в ФСБ.
По ч. 4 ст. 159.2 УК РФ суд назначил отцу наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
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