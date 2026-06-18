Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Число многодетных семей в России выросло в полтора раза с 2019 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства поприветствовала участников, гостей и организаторов VI Форума многодетных семей «Многодетная Россия».
«Особое внимание мы уделяем многодетным семьям. С 2019 года их количество в России выросло в 1,5 раза», — сказала Голикова, слова которой передает ее аппарат.
Она уточнила, что в России сейчас живет почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых растут около 9,5 миллиона детей. По словам вице-премьера, теперь по указу президента РФ статус многодетных стал единым для всей страны. Для таких семей уже ввели общие удостоверения и создали специальный банк данных, добавила Голикова.
Кроме того, добавила заместитель председателя правительства РФ, кабмин вместе с регионами ведет работу по переходу к новым правилам, согласно которым многодетные семьи начнут получать помощь без учета нуждаемости.