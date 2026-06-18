Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

Она уточнила, что в России сейчас живет почти 2,9 миллиона многодетных семей, в которых растут около 9,5 миллиона детей. По словам вице-премьера, теперь по указу президента РФ статус многодетных стал единым для всей страны. Для таких семей уже ввели общие удостоверения и создали специальный банк данных, добавила Голикова.