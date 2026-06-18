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В Калининградской области стартует приёмная кампания в вузы и колледжи

В регионе работают 17 организаций среднего профессионального и 15 высшего образования.

В Калининградской области с 19 июня начинается приём документов в организации среднего профессионального и высшего образования. Об этом сообщили в Центре управления регионом.

В настоящее время в регионе работают 17 организаций среднего профессионального и 15 высшего образования.

Приёмная кампания в университеты и институты продлится до 25 июля, в колледжи и техникумы — до 15 августа. Документы на платное обучение можно подать до 20 августа. Заявления также принимают через портал «Госуслуги».

Напомним, по данным Минобрнауки России, официально приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня.