В Калининградской области стартует приёмная кампания в вузы и колледжи

В Калининградской области с 19 июня начинается приём документов в организации среднего профессионального и высшего образования. Об этом сообщили в Центре управления регионом.
В настоящее время в регионе работают 17 организаций среднего профессионального и 15 высшего образования.
Приёмная кампания в университеты и институты продлится до 25 июля, в колледжи и техникумы — до 15 августа. Документы на платное обучение можно подать до 20 августа. Заявления также принимают через портал «Госуслуги».
Напомним, по данным Минобрнауки России, официально приёмная кампания в российских вузах стартует 20 июня.