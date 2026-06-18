В Прикамье расследуется дело о причинении майнером ущерба более 6 млн рублей

В Пермском крае по инициативе ПАО «Россети Урал» возбуждено уголовное дело в отношении владельца майнинговой фермы. По данным компании, в результате совместной проверки прокуратуры Мотовилихинского района и отдела полиции № 4 УМВД России по Перми выявлено незаконное подключение к электросетям и безучетное потребление энергии. 22 устройства для добычи криптовалюты располагались в гаражном боксе на улице Добролюбова (микрорайон Рабочий поселок). Ущерб от противоправных действий превысил 6 млн руб.