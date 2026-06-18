Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье расследуется дело о причинении майнером ущерба более 6 млн рублей

В Пермском крае по инициативе ПАО «Россети Урал» возбуждено уголовное дело в отношении владельца майнинговой фермы. По данным компании, в результате совместной проверки прокуратуры Мотовилихинского района и отдела полиции № 4 УМВД России по Перми выявлено незаконное подключение к электросетям и безучетное потребление энергии. 22 устройства для добычи криптовалюты располагались в гаражном боксе на улице Добролюбова (микрорайон Рабочий поселок). Ущерб от противоправных действий превысил 6 млн руб.

В Пермском крае по инициативе ПАО «Россети Урал» возбуждено уголовное дело в отношении владельца майнинговой фермы. По данным компании, в результате совместной проверки прокуратуры Мотовилихинского района и отдела полиции № 4 УМВД России по Перми выявлено незаконное подключение к электросетям и безучетное потребление энергии. 22 устройства для добычи криптовалюты располагались в гаражном боксе на улице Добролюбова (микрорайон Рабочий поселок). Ущерб от противоправных действий превысил 6 млн руб.

В итоге прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Владельцу нелегальной фермы грозит до двух лет лишения свободы.