Экс-замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман останется в СИЗО до декабря

Напомним, три года назад Илья Штокман внезапно оставил госслужбу и ушел на СВО. А в сентябре прошлого года его задержали в Сочи по обвинению в получении взятки на сумму 55 млн рублей. На него завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».