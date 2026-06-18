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Кому Токаев вручил государственные награды

Сегодня, 18 июня 2026 года, в Акорде во время торжественного мероприятия по случаю Дня медицинского работника глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, как следует из сайта Акорды, указом президента РК за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения страны награждены следующие граждане:

орденом «Барыс» ІІ степени.

Баймаханов Болатбек Бимендеевич — председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова», город Алматы;

орденом «Парасат».

Бектурганов Рамазан Сейдахметович — директор ГКП «Областная офтальмологическая больница» Управления здравоохранения Туркестанской области;

Боромбаев Ульфат Толеугалиевич — заведующий отделением КГП «Павлодарский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Павлодарской области;

Нысанов Абилмажит — заведующий Тасбугетским диспансерным отделением ГУ «Казахский республиканский лепрозорий» Министерства здравоохранения, Кызылординская область;

Толепбергенова Айгуль Дуйсенбаевна — начальник отдела АО «Национальный центр нейрохирургии», город Астана;

орденом «Құрмет».

Абдел Зият Жұмаділұлы — ведущий научный сотрудник ТОО «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева», город Алматы.

Бидайбаев Аргын Ноянович — директор КГП «Многопрофильная больница города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области;

Бимаганбетова Нуржамал Баяхметовна — заведующий отделением КГП «Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Богославский Павел Владиславович — заместитель директора КГП «Многопрофильная больница № 2 города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области;

Имангазинов Сагит Баймуханович — профессор Павлодарского филиала НАО «Медицинский университет Семей», город Семей;

Исабекова Лаура Кайратовна — медицинский директор ТОО «Поликлиника № 5 города Костаная»;

Колеснев Александр Валериевич — заведующий отделением ТОО «Национальный научный онкологический центр», город Астана;

Куатбаев Ермагамбет Муханович — директор КГП «Городской кардиологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы;

Кулимбетов Амангельды Сейтмагамбетович — профессор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», город Алматы;

Мустафинова Гульнара Толеухановна — директор департамента КФ «University Medical Center», город Астана;

Нурланова Рысты Берекеловна — консультант ТОО «Республиканский высший медицинский колледж», город Алматы;

Савхатова Акмарал Доспуловна — врач АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», город Алматы;

Смагулова Газиза Ажмагиевна — руководитель кафедры НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», город Актобе;

Сыбанбаев Дархан Арипович — директор КГП «Жамбылская многопрофильная центральная районная больница» Управления здравоохранения Алматинской области;

Туруспекова Сауле Тлеубергеновна — заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», город Алматы;

Уалиева Райгуль — заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;

Хаиров Константин Эдуардович — руководитель хирургического блока АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», город Алматы;

медалью «Ерен еңбегі үшін».

Балжанов Женис Мырзасейтович — заведующий отделением ГКП «Многопрофильная городская больница № 1» акимата города Астаны;

Бекарисов Олжас Сапаргалиевич — директор РГП «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова», город Астана;

Бердешева Мира Кабдулкаримовна — главная медицинская сестра ГКП «Городская поликлиника № 5» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, город Уральск;

Джумахаева Алия Сериковна — заместитель директора ГКП «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астаны;

Кәрібай Серік Дузелбайұлы — заведующий отделением АО «Национальный центр нейрохирургии», город Астана;

Мустафин Рамиль Табрисович — медицинский директор ТОО «Астана Эколайф»;

Огай Вячеслав Борисович — профессор ТОО «Национальный центр биотехнологии», город Астана;

Тё Дмитрий Валерьевич — заведующий отделением КГП «Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, город Петропавловск;

медалью «Шапағат».

Амангелдіқызы Сая — управляющий директор НАО «Национальный центр детской реабилитации», город Астана;

Дигай Александр Константинович — старший ординатор ТОО «Национальный научный онкологический центр», город Астана;

Дюсекенова Гулжазира Кинайатовна — руководитель службы КГП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, город Семей;

Ким Алексей Юрьевич — врач КГП «Атырауская областная детская больница» Управления здравоохранения Атырауской области;

Мухамедиев Ермек Дакенович — директор ГКП «Областной центр крови» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, город Кокшетау;

Оразалинов Азамат Жанабылович — заведующий отделением ГКП «Многопрофильная городская детская больница № 2» акимата города Астаны.

почетное звание.

«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено:

Бенберину Валерию Васильевичу — заместителю начальника отдела РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

почетное звание.

«Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» присвоено:

Байгошкаровой Рахат Усербаевне — ветерану сферы здравоохранения, город Астана;

Епеновой Жапырак Кенесхановне — директору ГКП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, город Актау;

Карабаевой Раушан Жумартовне — директору РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

Кисиковой Сауле Дюсебековне — советнику директора РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан».