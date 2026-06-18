Кому Токаев вручил государственные награды

Так, как следует из сайта Акорды, указом президента РК за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения страны награждены следующие граждане:
орденом «Барыс» ІІ степени.
Баймаханов Болатбек Бимендеевич — председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова», город Алматы;
орденом «Парасат».
Бектурганов Рамазан Сейдахметович — директор ГКП «Областная офтальмологическая больница» Управления здравоохранения Туркестанской области;
Боромбаев Ульфат Толеугалиевич — заведующий отделением КГП «Павлодарский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Павлодарской области;
Нысанов Абилмажит — заведующий Тасбугетским диспансерным отделением ГУ «Казахский республиканский лепрозорий» Министерства здравоохранения, Кызылординская область;
Толепбергенова Айгуль Дуйсенбаевна — начальник отдела АО «Национальный центр нейрохирургии», город Астана;
орденом «Құрмет».
Абдел Зият Жұмаділұлы — ведущий научный сотрудник ТОО «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева», город Алматы.
Бидайбаев Аргын Ноянович — директор КГП «Многопрофильная больница города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области;
Бимаганбетова Нуржамал Баяхметовна — заведующий отделением КГП «Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
Богославский Павел Владиславович — заместитель директора КГП «Многопрофильная больница № 2 города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области;
Имангазинов Сагит Баймуханович — профессор Павлодарского филиала НАО «Медицинский университет Семей», город Семей;
Исабекова Лаура Кайратовна — медицинский директор ТОО «Поликлиника № 5 города Костаная»;
Колеснев Александр Валериевич — заведующий отделением ТОО «Национальный научный онкологический центр», город Астана;
Куатбаев Ермагамбет Муханович — директор КГП «Городской кардиологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы;
Кулимбетов Амангельды Сейтмагамбетович — профессор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», город Алматы;
Мустафинова Гульнара Толеухановна — директор департамента КФ «University Medical Center», город Астана;
Нурланова Рысты Берекеловна — консультант ТОО «Республиканский высший медицинский колледж», город Алматы;
Савхатова Акмарал Доспуловна — врач АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», город Алматы;
Смагулова Газиза Ажмагиевна — руководитель кафедры НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», город Актобе;
Сыбанбаев Дархан Арипович — директор КГП «Жамбылская многопрофильная центральная районная больница» Управления здравоохранения Алматинской области;
Туруспекова Сауле Тлеубергеновна — заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», город Алматы;
Уалиева Райгуль — заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
Хаиров Константин Эдуардович — руководитель хирургического блока АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», город Алматы;
медалью «Ерен еңбегі үшін».
Балжанов Женис Мырзасейтович — заведующий отделением ГКП «Многопрофильная городская больница № 1» акимата города Астаны;
Бекарисов Олжас Сапаргалиевич — директор РГП «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова», город Астана;
Бердешева Мира Кабдулкаримовна — главная медицинская сестра ГКП «Городская поликлиника № 5» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, город Уральск;
Джумахаева Алия Сериковна — заместитель директора ГКП «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астаны;
Кәрібай Серік Дузелбайұлы — заведующий отделением АО «Национальный центр нейрохирургии», город Астана;
Мустафин Рамиль Табрисович — медицинский директор ТОО «Астана Эколайф»;
Огай Вячеслав Борисович — профессор ТОО «Национальный центр биотехнологии», город Астана;
Тё Дмитрий Валерьевич — заведующий отделением КГП «Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, город Петропавловск;
медалью «Шапағат».
Амангелдіқызы Сая — управляющий директор НАО «Национальный центр детской реабилитации», город Астана;
Дигай Александр Константинович — старший ординатор ТОО «Национальный научный онкологический центр», город Астана;
Дюсекенова Гулжазира Кинайатовна — руководитель службы КГП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, город Семей;
Ким Алексей Юрьевич — врач КГП «Атырауская областная детская больница» Управления здравоохранения Атырауской области;
Мухамедиев Ермек Дакенович — директор ГКП «Областной центр крови» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, город Кокшетау;
Оразалинов Азамат Жанабылович — заведующий отделением ГКП «Многопрофильная городская детская больница № 2» акимата города Астаны.
почетное звание.
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено:
Бенберину Валерию Васильевичу — заместителю начальника отдела РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;
почетное звание.
«Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» присвоено:
Байгошкаровой Рахат Усербаевне — ветерану сферы здравоохранения, город Астана;
Епеновой Жапырак Кенесхановне — директору ГКП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, город Актау;
Карабаевой Раушан Жумартовне — директору РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;
Кисиковой Сауле Дюсебековне — советнику директора РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан».