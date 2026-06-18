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Подозреваемого в терроризме казахстанца отпустили под залог в США — МИД РК

Астана. 18 июня. КазТАГ — Алена Субботина. Подозреваемого в терроризме казахстанца отпустили под залог в США, сообщил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

Источник: КазТАГ

«Мы окажем помощь в рамках того, что положено в соответствии с законодательством. Естественно, опять же, я еще раз говорю, что в следственные действия вмешиваться мы не можем. Есть такие обвинения, мы знаем об этом. То есть они сейчас отпущены под залог, это тоже в какой-то степени, может быть, внушает такую надежду», — сказал Кошербаев в кулуарах сената в четверг.

Министр напомнил, что похожий случай был 15 лет назад, и в том случае казахстанцы смогли вернуться на родину.

«Во всяком случае, есть право нанять адвоката, родственники на связи. Будем надеяться, что это ошибка и что наши граждане вернутся домой», — добавил глава МИД.

Напомним, 17 июня пресс-служба службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сообщила, что казахстанца Еламана Балтагерея задержали в США как лицо, являющееся или подозреваемое в терроризме, в отношении которого вынесено окончательное решение о депортации.

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