Подозреваемого в терроризме казахстанца отпустили под залог в США — МИД РК

«Мы окажем помощь в рамках того, что положено в соответствии с законодательством. Естественно, опять же, я еще раз говорю, что в следственные действия вмешиваться мы не можем. Есть такие обвинения, мы знаем об этом. То есть они сейчас отпущены под залог, это тоже в какой-то степени, может быть, внушает такую надежду», — сказал Кошербаев в кулуарах сената в четверг.