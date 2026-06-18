Новые комплексы для фиксации нарушений ПДД закупят для Нижнего Новгорода

Три новых стационарных комплекса «Страж» начнут фиксировать нарушения ПДД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городской административно-технической инспекции (АТИ).
В прошлом году в областном центре зафиксировали рост поступлений от штрафов. В частности, водителям назначили 383 млн рублей денежных взысканий. Чаще всего водители нарушали правила парковки и стоянки: они размещали машины на газонах и неправомерно пользовались платными парковочными зонами.
Чтобы расширить контроль за соблюдением правил дорожного движения, в Нижнем Новгороде планируется установка трех комплексов «Страж». Они будут следить за грузовиками, которые перевозят сыпучие строительные материалы без специальных защитных тентов.
По мнению специалистов, затраты на оборудование окупятся за три месяца благодаря оплаченным штрафам.
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