Новые комплексы для фиксации нарушений ПДД закупят для Нижнего Новгорода

В прошлом году в областном центре зафиксировали рост поступлений от штрафов. В частности, водителям назначили 383 млн рублей денежных взысканий. Чаще всего водители нарушали правила парковки и стоянки: они размещали машины на газонах и неправомерно пользовались платными парковочными зонами.