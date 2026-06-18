В Хабаровском крае раскрылась судьба пропавших на рыбалке мужчин

В Хабаровском крае завершились поиски двух мужчин, пропавших во время рыбалки, — сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным правоохранительных органов, 12 июня двое жителей региона в возрасте 44 и 46 лет отдыхали на водоёме вместе с друзьями. Мужчины отправились на лодке устанавливать рыболовную сеть, после чего перестали выходить на связь.
К поисковой операции были привлечены водолазы МЧС России. За время работ специалисты обследовали около 4 тысяч квадратных метров акватории и дна, а также порядка 18 километров береговой линии.
Тела обоих мужчин были обнаружены и переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Спасатели напоминают, что большинство трагедий на воде происходит из-за нарушения элементарных правил безопасности. Опасность представляют как реки и озёра, так и искусственные водоёмы. Особую осторожность необходимо соблюдать рыбакам, владельцам маломерных судов и отдыхающим у воды.
Также сотрудники МЧС обращают внимание родителей на необходимость контроля за детьми во время летних каникул. Подростки нередко выбирают для купания необорудованные и безлюдные места, где отсутствуют спасательные посты и помощь может оказаться недоступной.
В случае происшествия необходимо немедленно звонить по номеру 112.