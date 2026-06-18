Рейсы из Красноярска в Москву задерживаются из-за атаки БПЛА

18 июня из Красноярска отменили рейс в Москву на 7:40, а на 11:10 — задержали. Причина — массовая атака украинских БПЛА на столицу и введение временных ограничений в работе аэропортов.
В ближайшее время возможны дополнительные изменения в расписании полетов в Москву. Следить за информацией можно на сайте воздушной гавани краевой столицы, в колл-центрах и чат-ботах авиакомпаний.
Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, утром ПВО сбило более 190 беспилотников, летевших на город. Несколько дронов достигли территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где сейчас ликвидируют последствия.
Также известно об одной пострадавшей в деревне Степаново — женщина получила легкое ранение плеча.