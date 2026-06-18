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Рейсы из Красноярска в Москву задерживаются из-за атаки БПЛА

Аэропорт Красноярск предупредил о возможных изменениях в расписании.

Источник: Комсомольская правда

18 июня из Красноярска отменили рейс в Москву на 7:40, а на 11:10 — задержали. Причина — массовая атака украинских БПЛА на столицу и введение временных ограничений в работе аэропортов.

В ближайшее время возможны дополнительные изменения в расписании полетов в Москву. Следить за информацией можно на сайте воздушной гавани краевой столицы, в колл-центрах и чат-ботах авиакомпаний.

Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, утром ПВО сбило более 190 беспилотников, летевших на город. Несколько дронов достигли территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где сейчас ликвидируют последствия.

Также известно об одной пострадавшей в деревне Степаново — женщина получила легкое ранение плеча.

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