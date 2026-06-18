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Единый QR-код для всех банков Казахстана: стала известна точная дата запуска

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что единый QR-код для всех банков Казахстана будет запущен 18 июля, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В рамках принятых законодательных поправок к новому Закону о банках, к Межбанковской системе мобильных платежей предусмотрено подключение всех банков, оказывающих розничные платежные услуги населению. Эти поправки вступают в силу с 18 июля 2026 года, и банки должны завершить доработки и тестирования, чтобы обеспечить подключение к системе к этому сроку.

Цель внедрения межбанковских QR-платежей — обеспечить возможность приема платежей клиентов различных банков через единую инфраструктуру. Это позволит торговым предприятиям снизить зависимость от большого количества отдельных решений и расширить круг потенциальных покупателей.

При этом количество терминалов на конкретной торговой точке, как и прежде, определяется самим предпринимателем и условиями обслуживания банков. Технологически межбанковский QR создает возможность принимать платежи клиентов разных банков через единый канал взаимодействия, что в перспективе может снизить потребность в использовании нескольких устройств.