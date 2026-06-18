Единый QR-код для всех банков Казахстана: стала известна точная дата запуска

В рамках принятых законодательных поправок к новому Закону о банках, к Межбанковской системе мобильных платежей предусмотрено подключение всех банков, оказывающих розничные платежные услуги населению. Эти поправки вступают в силу с 18 июля 2026 года, и банки должны завершить доработки и тестирования, чтобы обеспечить подключение к системе к этому сроку.