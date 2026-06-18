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В «Храброво» сообщили о задержке и отмене рейсов из-за ограничений в Московской области

Пассажиров просят учитывать это при планировании поездки в аэропорт.

В «Храброво» сообщили о задержке и отмене рейсов из-за ограничений в Московской области. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале калининградского аэропорта.

«В связи с вводом 18 июня временных ограничений в аэропортах московского авиационного узла в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — говорится в публикации.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездки в аэропорт. Статус рейса можно уточнить на сайте «Храброво», в кол-центре по телефону +7 (4012) 550−550 или у авиакомпаний.

По данным онлайн-табло на 10:05, задерживается прилёт шести рейсов из Москвы, восемь рейсов отменили. Из «Храброво» также опаздывает отправка семи самолётов. Девять рейсов из Калининграда отменили.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, всю ночь и утро в регионе отражают атаку беспилотников. «На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб и главы», — сообщил Воробьёв в своём телеграм-канале.

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