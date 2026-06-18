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Красноярка потеряла почти 5 млн рублей на инвестициях мошенникам

48-летняя жительница Красноярска поверила в легкий заработок на инвестициях и попала в криптоловушку аферистов.

48-летняя жительница Красноярска поверила в легкий заработок на инвестициях и попала в криптоловушку аферистов.

17 июня женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее денег. Она рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение о возможности дополнительного заработка без особого труда. Отправитель представился предпринимателем и финансовым аналитиком, и в ходе общения убедил потерпевшую инвестировать деньги на криптобирже.

«Под предлогом получения высокой доходности женщина делала все по инструкции дистанционных мошенников, совершала переводы денег через обменник в мессенджере со своей банковской карты. Однако прибыль так и не получила. С конца марта по июнь красноярка отдала лжеаналитикам почти 5 миллионов рублей, из которых 4,4 она заняла у родственников, остальные были ее личные и кредитные накопления», — рассказали в полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется расследование и розыск злоумышленников.