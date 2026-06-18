Единый контролирующий орган намерено создать нижегородское правительство

По словам главы региона, трансформация кабинета министров стала итогом глубокой проработки реформы системы регионального контроля. Будущий орган не ограничится инспекционными задачами: он также станет координационно‑методическим центром и возьмёт на себя выстраивание работы в сфере муниципального контроля.