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Единый контролирующий орган намерено создать нижегородское правительство

Будущий орган не ограничится инспекционными задачами: он также станет координационно‑методическим центром и возьмёт на себя выстраивание работы в сфере муниципального контроля.

В Нижегородской области намерены сформировать единый профильный орган для управления государственным и муниципальным контролем. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

О планах по созданию структуры сообщил губернатор Глеб Никитин во время заседания заксобрания — в рамках представления нового зампреда правительства Дениса Исмагилова.

По словам главы региона, трансформация кабинета министров стала итогом глубокой проработки реформы системы регионального контроля. Будущий орган не ограничится инспекционными задачами: он также станет координационно‑методическим центром и возьмёт на себя выстраивание работы в сфере муниципального контроля.

Ранее Дениса Исмагилова зампредом нижегородского правительства.