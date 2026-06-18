Мать пострадавшего ребенка рассказала об атаке беспилотника ВСУ на белорусский автобус в Брянской области. Видео Rutply публикует KP.RU.
Напомним, 17 июня украинский БПЛА атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 Речицы, в котором находились 44 человека, из которых 28 детей. Они ехали на отдых в Геленджик (подробнее мы писали здесь). Автобус с не пострадавшими при атаке БПЛА пассажирами прибыл в Беларусь ночью 17 июня. Они рассказали, как пережили атаку.
По словам Натальи, вместе с детьми они ехали на отдых, были в хорошем настроении, смотрели мультики и смеялись. В какой-то момент раздался глухой взрыв:
— Все испугались и все были в панике.
Когда ехали в автобусе и услышали взрыв, вспоминает белоруска, было очень страшно.
Женщина сказала, что ее с ребенком, у которого были тяжелые травмы, на автомобиле привезли сначала в одну больницу, а затем на скорой перевезли в другую.
Тем временем пострадавших при атаке БПЛА под Брянском белорусов эвакуируют на родину: один юный пациент подключен к аппаратам жизнеобеспечения.