Фестиваль «Окская уха» состоится в селе Вареж Павловского округа

На ярмарочной площади развернется настоящий праздник ремесел и местных продуктов (0+). Здесь можно будет приобрести сувениры, изделия народных промыслов, а также продукцию от нижегородских производителей. Для семей с детьми организуют игровые зоны — например, площадку «Залив мальков» (0+), а для любителей активного отдыха — спортивную зону (6+).