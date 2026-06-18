Фестиваль «Окская уха» состоится в селе Вареж Павловского округа

Фестиваль «Окская уха» (0+) пройдет в селе Вареж 20 июня, об этом сообщается в канале Павловского муниципального округа Нижегородской области в мессенджере MAX.
Программа продумана так, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Так, любители рыбалки смогут испытать удачу на площадке «Рыбацкий затон» (12+): здесь пройдут соревнования для всех желающих поймать самую крупную рыбу сезона.
Центральное событие — кулинарные состязания (12+) в зоне «Окская уха». Лучшие повара региона приготовят легендарное блюдо по рецептам народов, живущих в Нижегородской области. Гости не только попробуют разные варианты ухи, но и смогут поучаствовать в мастер‑классах и узнать секреты приготовления этого блюда.
На ярмарочной площади развернется настоящий праздник ремесел и местных продуктов (0+). Здесь можно будет приобрести сувениры, изделия народных промыслов, а также продукцию от нижегородских производителей. Для семей с детьми организуют игровые зоны — например, площадку «Залив мальков» (0+), а для любителей активного отдыха — спортивную зону (6+).
Желающие ближе познакомиться с историей края смогут отправиться на экскурсию (6+) по старинному селу Вареж и увидеть его достопримечательности. А в специальных фотозонах (0+) получится сделать снимки на память о празднике.
Дополнят программу театральные постановки и выступления творческих коллективов (6+).
Напомним, что в этот же день в Нижегородской области пройдет фестиваль народной культуры «Фролищенские гостёбы» (0+).