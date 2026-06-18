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За ущерб архитектурному наследию с аграриев Ростовской области взыщут 7 млн руб

Донскую агрокомпанию хотят наказать за ущерб объекту архитектурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за ущерб объекту архитектурного наследия от одной из агрокомпаний потребовали почти 7 млн рублей. Иск рассмотрят в Арбитражном суде региона, предварительную информацию опубликовали в электронной картотеке дел.

Ответчик — компания, которая занимается выращиванием зерновых культур. Истец — комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Иск к акционерному обществу поступил в суд 1 июня 2026 года, материалы к рассмотрению приняли 4 июня.

Детали в документах суда не указаны. Какой именно объект культурного наследия пострадал, также неизвестно. Указано только, что комитет по охране ОКН требует не только взыскать с ответчика деньги в доход бюджета, но и обязать его в течение 24 месяцев принять меры по проведению спасательных археологических работ.

Слушания назначили на 8 июля 2026 года. При этом в суде сторонам посоветовали принять меры по урегулированию спора.

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