За ущерб архитектурному наследию с аграриев Ростовской области взыщут 7 млн руб

Детали в документах суда не указаны. Какой именно объект культурного наследия пострадал, также неизвестно. Указано только, что комитет по охране ОКН требует не только взыскать с ответчика деньги в доход бюджета, но и обязать его в течение 24 месяцев принять меры по проведению спасательных археологических работ.