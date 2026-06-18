Ученый Комбарова рассказала, от чего зависит цвет рисунка на крыльях бабочки

«Крыло пронизано тонкими сосудами, по которым течет гемолимфа — аналог крови у насекомых. Когда мы берем бабочку пальцами, эти хрупкие сосуды пережимаются, а то и рвутся, что приводит к нарушению циркуляции жидкости. Представьте, что вам очень сильно перетянули руку жгутом, так что туда перестала поступать кровь — именно это происходит с бабочкой, когда ее крылья задевает человек. Они перестают получать питание и не могут нормально функционировать. Кроме того, жилки выполняют роль ребер жесткости — при раздавливании этого каркаса крыло деформируется, и бабочка теряет способность полноценно летать», — пояснила ученый.