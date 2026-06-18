Гериатр Изюмов развенчал миф о пользе кроссвордов для тренировки мозга пожилых

Изюмов в беседе с NEWS.ru отметил, что существует множество способов тренировки мозга, но все они основаны на идее приобретения нового опыта. Выполнение однообразных действий, таких как разгадывание кроссвордов, не способствует развитию мозга. Если человек долгое время занимается одним и тем же делом, его мозг привыкает к этой задаче и перестает воспринимать её как тренировку.