Гериатр Изюмов развенчал миф о пользе кроссвордов для тренировки мозга пожилых

Врач-гериатр Андрей Изюмов, кандидат медицинских наук и завотделением амбулаторной гериатрии в РГНКЦ Пироговского университета, предупредил, что кроссворды не являются эффективным методом для тренировки мозга в пожилом возрасте. По его мнению, для формирования новых нейронных связей необходимо регулярно получать новые знания и осваивать новые навыки.
Изюмов в беседе с NEWS.ru отметил, что существует множество способов тренировки мозга, но все они основаны на идее приобретения нового опыта. Выполнение однообразных действий, таких как разгадывание кроссвордов, не способствует развитию мозга. Если человек долгое время занимается одним и тем же делом, его мозг привыкает к этой задаче и перестает воспринимать её как тренировку.
Врач также подчеркнул, что смена привычного образа жизни и освоение новых хобби могут быть очень полезными для когнитивного здоровья. Например, если человек всю жизнь работал инженером, ему стоит попробовать заняться чем-то совершенно новым, например, рисованием, лепкой, игрой на музыкальном инструменте или изучением иностранного языка. Если же человек привык к гуманитарным наукам, ему может быть полезно освоить технические навыки.
Даже небольшие изменения в повседневной жизни могут стимулировать работу мозга. Например, можно попробовать ходить в магазин другой дорогой, переставить предметы на кухне, использовать другую руку для выполнения привычных действий или освоить новый рецепт. Такие изменения заставляют мозг адаптироваться и формировать новые нейронные связи, что способствует улучшению когнитивных функций.
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