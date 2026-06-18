Областной суд поддержал жильцов дома в Рыбной деревне, чьи соседи сделали из своих квартир апартаменты для туристов

Заявители указывали, что контролирующие органы не выявляли нарушений, а жалоб со стороны жильцов дома якобы не поступало. Некоторые собственники отмечали, что сами не занимались размещением гостей, а передавали помещения другим лицам по договорам аренды или безвозмездного пользования. Кроме того, авторы жалоб ссылались на позицию Конституционного суда, согласно которой сама по себе краткосрочная аренда жилья не может автоматически считаться гостиничной деятельностью.