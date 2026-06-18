Схема движения автотранспорта изменяется в районе «Минск-Мира»

Водителям, которым надо проехать на улицу Чкалова с Аэродромной, предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами. Это можно сделать через Вирскую и Брилевскую улицы, а также через круг на площади Старого Аэропорта или транспортную развязку Аэродромной с улицей Жуковского.