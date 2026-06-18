Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схема движения автотранспорта изменяется в районе «Минск-Мира»

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Схема организации дорожного движения изменена на пересечении улиц Аэродромной и Чкалова в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Источник: Sputnik.by

В управлении ГАИ Минска пояснили, что изменения внесены для того, чтобы повысить безопасность движения на данном участке. В частности, на перекрестке запрещается левый поворот с Аэродромной на Чкалова, а также разворот.

«Новая схема предусматривает: исключение маневра левого поворота с улицы Аэродромной на улицу Чкалова, исключение разворота на указанном перекрестке при движении по улице Аэродромной», — говорится в сообщении.

Водителям, которым надо проехать на улицу Чкалова с Аэродромной, предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами. Это можно сделать через Вирскую и Брилевскую улицы, а также через круг на площади Старого Аэропорта или транспортную развязку Аэродромной с улицей Жуковского.

В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать при выборе маршрута указанные изменения.