Схема движения автотранспорта изменяется в районе «Минск-Мира»

В управлении ГАИ Минска пояснили, что изменения внесены для того, чтобы повысить безопасность движения на данном участке. В частности, на перекрестке запрещается левый поворот с Аэродромной на Чкалова, а также разворот.
«Новая схема предусматривает: исключение маневра левого поворота с улицы Аэродромной на улицу Чкалова, исключение разворота на указанном перекрестке при движении по улице Аэродромной», — говорится в сообщении.
Водителям, которым надо проехать на улицу Чкалова с Аэродромной, предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами. Это можно сделать через Вирскую и Брилевскую улицы, а также через круг на площади Старого Аэропорта или транспортную развязку Аэродромной с улицей Жуковского.
В ГАИ просят участников дорожного движения учитывать при выборе маршрута указанные изменения.