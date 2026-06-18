В Ростове доходы застройщиков составили 37,2 млрд рублей

В январе-мае 2026 года строительные компании Ростова-на-Дону увеличили доходы от продажи квартир по долевым соглашениям на 5,2% год к году. Общая сумма этих доходов достигла 37,2 млрд руб. Таким образом, Ростов оказался в числе городов, где наблюдается умеренный, но устойчивый рост, наряду с Волгоградом, Воронежем, Новосибирском и Казанью. Об этом сообщила пресс-служба «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).