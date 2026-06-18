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В Ростове доходы застройщиков составили 37,2 млрд рублей

В январе-мае 2026 года строительные компании Ростова-на-Дону увеличили доходы от продажи квартир по долевым соглашениям на 5,2% год к году. Общая сумма этих доходов достигла 37,2 млрд руб. Таким образом, Ростов оказался в числе городов, где наблюдается умеренный, но устойчивый рост, наряду с Волгоградом, Воронежем, Новосибирском и Казанью. Об этом сообщила пресс-служба «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Источник: Коммерсантъ

В январе-мае 2026 года строительные компании Ростова-на-Дону увеличили доходы от продажи квартир по долевым соглашениям на 5,2% год к году. Общая сумма этих доходов достигла 37,2 млрд руб. Таким образом, Ростов оказался в числе городов, где наблюдается умеренный, но устойчивый рост, наряду с Волгоградом, Воронежем, Новосибирском и Казанью. Об этом сообщила пресс-служба «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

За первые пять месяцев 2026 года выручка девелоперов в России сократилась на 2,6%, достигнув 1,9 трлн руб. В то же время количество реализованных квартир увеличилось на 2,4%, составив 197,3 тыс.

Наиболее заметный рост среди крупнейших городов показали Красноярск (+53%), Челябинск (+49%) и Пермь (+44), Краснодар (+41%) и Екатеринбург (+35%). Снижение выручки отмечено только в двух городах — Москве (-31,9%) и Тюмени (-1,3%).