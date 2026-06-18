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Заксобрание Нижегородской области назначило выборы в восьмой созыв

Депутаты заксобрания Нижегородской области на пленарном заседании 18 июня назначили выборы в восьмой созыв. Они пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Нижегородской области на пленарном заседании 18 июня назначили выборы в восьмой созыв. Они пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

Текущий созыв регионального парламента был избран в сентябре 2021 года, он состоит из 50 депутатов, половина которых избрана по одномандатным округам, а вторая — по партийным спискам.

К завершению работы созыва в депутатском корпусе осталось 46 человек: выбыли четверо депутатов от «Единой России». Сдали мандаты Дмитрий Колыванов (округ № 12) и Александр Парамонов (№ 10), ставшие фигурантами уголовных дел. Зампред заксобрания Дмитрий Краснов (округ № 16) перешел в Совет Федерации на место Александра Вайнберга. В 2024 году скоропостижно умер депутат по округу № 18 Александр Ефремцев, довыборы на его округ в 2025 году проводить не стали.

Помимо этого в течение созыва происходили замены депутатов по партийным спискам. У ЕР вместо назначенного министром соцполитики Игоря Седых пришел Андрей Мелин, а на его место после ухода на должность главы Починковского округа — главный врач больницы № 29 Юлия Гаревская. Вместо ушедшей в Совет Федерации Ольги Щетининой пришел Максим Ребров, который в новый созыв хочет избираться по одномандатному округу № 7, где сейчас избран Андрей Тарасов. Последний проиграл депутату Реброву на праймериз «Единой России» и заявил о фальсификациях на партийном голосовании.

У КПРФ в 2023 году место ушедшего в Госдуму Владислава Егорова занял Александр Чернигин.

Сейчас у фракции «Единая Россия» остается 36 депутатов, у КПРФ — пять, у ЛДПР и СРЗП — по два, у «Новых людей» — один.

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