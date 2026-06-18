Юрий Матузов обсудил модернизацию сельских почтовых отделений

17 июня председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов провел рабочую встречу с директором группы регионов Москва и Черноземье Ксенией Ефимовой. Во встрече также приняли участие заместитель председателя областной Думы Виктор Логвинов и директор УФПС Воронежской области «Почты России» Денис Лычманов.
Основным вопросом стало обеспечение качественной и бесперебойной работы отделений почтовой связи, особенно в отдаленных населенных пунктах.
Ксения Ефимова сообщила, что в 2025 году компания изменила подходы к формированию территориальной структуры, уйдя от понятия «макрорегион». Теперь основной принцип формирования связан с географическим положением и логистикой, и в связи с этим Воронежская область является ключевым регионом в своей группе. Всего в Воронежской области работает 852 отделения почтовой связи, 78% которых находятся в сельской местности. В отделениях совокупно трудятся 3660 работников. В 201 селе почтовое отделение является единственной точкой доступа к получению разного рода обслуживания — от розничной торговли и доставки медицинских товаров до банковских услуг.
В 2024—2025 годах на развитие в регионе компания направила 230 млн рублей. Основной объем инвестиций пошел на модернизацию и ремонт почтовых отделений, а также запуск крупного логистического центра.
«Благодаря поддержке региона у нас была возможность в прошлом году отремонтировать часть отделений. В нынешнем мы готовы принять участие в программе, которую разработало Минцифры», — сказала Ксения Ефимова.
Она подчеркнула, что в планах на 2026−2027 годы — отремонтировать девять отделений в Воронежской области. К обсуждению вопроса планируется привлечь муниципалитеты.
Юрий Матузов поблагодарил Ксению Ефимову за готовность идти на конструктивный диалог с региональной властью и муниципалитетами. Он отметил, что Воронежская областная Дума уделяет и будет уделять максимальное внимание работе почты, особенно сельских отделений: в небольших населенных пунктах именно почта оказывает значительную часть социальных услуг.
«Понимаем, что с постепенным переходом в “цифру” у почты уменьшается число потребителей услуг, за счет которых она живет. Понимаем и то, что затраты на доставку только растут. Но даже если в отдельном селе почтой будут пользоваться всего несколько человек, мы будем защищать их право на социальные услуги. Для них это жизненная необходимость», — подчеркнул Юрий Матузов.
Глава регионального парламента отметил, что работа отделений почтовой связи уже обсуждалась в рамках круглого стола на площадке Воронежской областной Думы, а также на уровне вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. По итогам было дано поручение подготовить предложения в Народную программу партии «Единая Россия» на уровне региона: затем эти предложения будут переданы на федеральный уровень.
Также Юрий Матузов поделился опытом функционирования почтовых отделений в Бутурлиновском районе: в период, когда он возглавлял район, местной администрации пришлось вмешиваться и изыскивать внебюджетные средства ради стабильного функционирования отделений.
«Мы на региональном уровне видим, что “Почта России” — это не про бизнес. Это все-таки социальная услуга. Особенно в небольших населенных пунктах. Поэтому вопросы, связанные со стабильной работой почтовых отделений в селах и с их состоянием, необходимо решать. Понятно, что проблема накапливалась годами, но её нужно преодолевать. Со своей стороны готовы сделать все возможное, чтобы жители Воронежской области бесперебойно и в удобном формате получали почтовые услуги», — подчеркнул Юрий Матузов.